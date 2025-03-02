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Умер композитор Юрий Мартынов

Композитор Юрий Мартынов умер в возрасте 67 лет
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Композитор Юрий Мартынов 1  марта ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об  этом ТАСС сообщила Анна Пугач, которая является женой его соавтора, поэта-песенника Андрея Дементьева.

Причину смерти она не назвала.

Мартынов родился 17  апреля 1957 года в  Артемовске в Донецкой области. В  1987 году он был членом Союза композиторов России. В  2003 году Мартынову присвоили звание заслуженного деятеля искусств  России. Он  был автором песен Людмилы Зыкиной, Александра Серова, Николая Караченцова, Азизы, Филиппа Киркорова и  других. Мартынов  — младший брат советского певца Евгения Мартынова, который скончался в 1990 году.

В январе скончался композитор, автор песен, поэт и писатель Михаил Герцман.

В том же месяце умер Джон Сайкс, гитарист рок-групп Thin Lizzy и Whitesnake. Ему было 65 лет.

В ноябре композитор Павел Карманов умер на 55-м году жизни.

Ранее скончался композитор и профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах.

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