Умер композитор Юрий Мартынов

Композитор Юрий Мартынов 1 марта ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об этом ТАСС сообщила Анна Пугач, которая является женой его соавтора, поэта-песенника Андрея Дементьева.

Причину смерти она не назвала.

Мартынов родился 17 апреля 1957 года в Артемовске в Донецкой области. В 1987 году он был членом Союза композиторов России. В 2003 году Мартынову присвоили звание заслуженного деятеля искусств России. Он был автором песен Людмилы Зыкиной, Александра Серова, Николая Караченцова, Азизы, Филиппа Киркорова и других. Мартынов — младший брат советского певца Евгения Мартынова, который скончался в 1990 году.

В январе скончался композитор, автор песен, поэт и писатель Михаил Герцман.

В том же месяце умер Джон Сайкс, гитарист рок-групп Thin Lizzy и Whitesnake. Ему было 65 лет.

В ноябре композитор Павел Карманов умер на 55-м году жизни.

Ранее скончался композитор и профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах.