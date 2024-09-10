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Умер композитор и профессор ГИТИСа Ауэрбах

В возрасте 73 лет умер композитор и профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах

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Телеграм-канал «ГИТИС»

Профессор Российского института театрального искусства (ГИТИС) и член союза композиторов Григорий Ауэрбах скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале учебного заведения.

В ГИТИСе Ауэрбах являлся преподавателем кафедры саунд-драмы, а также был музыкальным руководителем мастерских на факультетах эстрады, новых направлений сценических искусств и режиссерском. В институте композитор работал более 20 лет.

В сообщении ГИТИСа подчеркивается, что «Григория Львовича любили студенты», которых он вдохновлял и прививал им любовь к музыке.

«Ауэрбах был чутким педагогом, тонко чувствующим музыкальный мир», — отметили в театральном институте.

Григорий Ауэрбах является автором музыки в 80 театральных постановках, балетах, операх, мюзиклах, художественных фильмах и сериалах. В числе его работ также учебное пособие по ансамблевому пению.

8 сентября в возрасте 82 лет скончался ведущий КВН Александр Масляков.

Ранее умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в «Звездных войнах».

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