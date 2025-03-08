Таксист спас пассажиров от бандита, но вместо благодарности получил счет на 30 тысяч

В Екатеринбурге таксист пострадал из-за пассажиров, которых спас от агрессивного мужчины. Об этом он рассказал E1.

Под конец смены 27 февраля водителю такси Андрею поступил заказ с Уктусской улицы. Как только машина подъехала по указанному адресу, в салон сели двое мужчин, а за ними к автомобилю подбежала девушка и еще один мужчина.

«Мои пассажиры открывают двери и кричат, чтобы та бежала к ним. Она запрыгивает, меня просят срочно ехать, так как мужчина, который за ней бежал, бандит, и у него может быть пистолет», — вспоминает Андрей.

Как только он нажал на газ, услышал удар — звук стеклянной бутылки, прилетевшей в кузов машины. Пассажиры обещали все компенсировать, но сбежали, когда такси приехало в пункт назначения. Андрей сфотографировал повреждения и написал заявление в полицию.

В службе поддержки агрегатора не стали реагировать на полученное обращение, и мужчина понял, что платить за ремонт придется ему самому. В сервисе выставили счет почти на 30 тыс. рублей.

«Вот так поездка за 400 рублей превратилась в минус несколько десятков тысяч», — пожаловался екатеринбуржец.

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