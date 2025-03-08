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В Прикамье мужчина ворвался в храм с оружием и ограбил работницу церковной лавки

В Пермском крае мужчина напал на работницу церковной лавки ради 1900 рублей
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Shutterstock

В Осе мужчина напал на женщину в храме ради 1,9 тыс. рублей, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.

Ограбление произошло 6 марта в одном из храмов города. В утреннее время мужчина, используя в качестве оружия неназванный предмет, совершил нападение на работницу церковной лавки. Он применил к ней насилие, отобрал наличные и скрылся. Местного жителя уже задержали по обвинению в разбое.

«Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него назначена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее трое неизвестных назвались сотрудниками полиции и ограбили петербуржца.

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