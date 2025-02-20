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Трое неизвестных назвались сотрудниками полиции и ограбили петербуржца

В Петербурге ищут лжеполицейских, которые отобрали у мужчины деньги и телефон
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Неизвестные ограбили петербуржца, выдавая себя за сотрудников полиции. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 17 февраля в Приморском районе Санкт-Петербурга. Со слов 25-летнего пострадавшего, в дневное время трое незнакомцев подошли к нему на заправке на Фермском шоссе. Они заявили, что являются сотрудниками правоохранительных органов, а один из них даже показал служебное удостоверение.

После этого преступники уселись в автомобиль к мужчине. Угрожая владельцу Kia Rio ножом, они отобрали у него ключи зажигания и iPhone. Затем преступники потребовали у жертвы 20 тыс. рублей, угрожая привлечь его к ответственности за якобы поддельный паспорт.

В итоге злоумышленники самостоятельно перевели себе 65 тыс. через мобильное приложение на телефоне мужчины и сами покинули автомобиль у дома № 30 на Бухарестской улице. Пострадавший обратился в полицию, лжеполицейских разыскивают.

Ранее полицейский и двое его друзей избили и похитили мужчину ради денег в Амурской области.

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