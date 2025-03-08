Россияне в преддверии 8 Марта заказывали необычную уборку

В России в преддверии 8 Марта массово заказывали так называемую магическую уборку. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на исследование агрегатора клининговых услуг SweepMe.

По данным сервиса, в отличие от обычного клининга, «магия» такого вида уборки заключается не только в тщательной уборке поверхностей, но и в разборе вещей, избавлении от ненужного, создании логичной системы хранения и даже работе с энергией дома.

Аналитики объяснили, что термин «магическая уборка» стал популярен благодаря японскому методу организации вещей KonMari и трендам на осознанное потребление, а сегодня он трансформировался в услугу.

Спрос на магическую уборку вырос с 1 марта на 63%.

В России набирает популярность тренд на расхламление дома, причем часто жители привлекают к этому профессионалов. Это связано с желанием людей создать более комфортные условия, систему в своем жилище, которая позволит долго сохранять порядок и не тратить время на постоянные уборки, объяснила организатор пространства Катерина Насонова.

Ранее эксперт по клинингу рассказал, как правильно делать генеральную уборку.