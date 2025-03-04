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В Госдуме выступили против запрета продажи алкоголя в воскресенье

Депутат Колунов: нет необходимости запрещать продажи алкоголя в воскресенье
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В России нет необходимости вводить на федеральном уровне запрет на продажу алкоголя по воскресеньям. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что законодательство субъектов федерации предоставляет все инструменты для точечного регулирования данного вопроса, начиная от ограничения времени и дней продажи и заканчивая полным запретом. Кроме того, именно региональные власти знают особенности и специфику своих областей, краев и республик. Поэтому в федеральном вмешательстве нет никакой необходимости.

Колунов назвал инициативу о запрете продажи алкоголя по воскресеньям направленной на цитируемость.

3 марта депутат Госдумы Андрей Свинцов выступил с предложением запретить продажу алкогольной продукции по воскресеньям. Он заявил о необходимости внести изменения в закон о государственном контроле за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.

Ранее врач объяснил, поможет ли запрет продажи алкоголя лицам до 21 года.

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