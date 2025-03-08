В Иркутской области задержали киллеров-расчленителей, когда те выполняли заказ от серийного убийцы, который не хотел «марать руки». Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, братское ОПГ удалось накрыть после расследования дела 26-летней давности. В 1998 году убийца-рецидивист Александр Смолин заплатил двум наемникам, чтобы те убили его недруга — 47-летнего Юрия Плясулина.

Киллеры подкараулили жертву, затолкали его в Toyota Marino и вывезли к реке Ия. Сначала они избили мужчину бейсбольной битой, а потом задушили веревкой. После этого труп расчленили и закопали. Голову и руки сбросили в реку, чтобы усложнить опознание. Убитого нашли только весной, а самих убийц обнаружить не удалось, и дело временно закрыли.

Весной 2025 года следователи возобновили дело и переквалифицировали на статью «Убийство по найму группой лиц». В итоге задержали троих. Заказчиком оказался 61-летний Смолин. В 2019 году он вышел из тюрьмы, где отсидел за другие убийства.

Сейчас Смолина снова задержали и отправили в СИЗО. А вместе с ним задержали и двух киллеров — 49-летнего Владимира Рейкало и 47-летнего Виталия Медведа, которые занимались кражами местных.

Ранее СМИ сообщили, что самому известному киллеру России Леше Солдату одобрили досрочное освобождение.