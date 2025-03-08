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В британской тюрьме запретили свидания с заключенными из-за нашествия клопов

Mirror: в британской тюрьме запретили свидания с заключенными из-за клопов
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Shutterstock

В британской мужской тюрьме HMP Ranby временно запретили визиты к заключенным из-за распространения постельных клопов. Об этом пишет газета Mirror.

«Посетителям запретили посещать тюрьму, поскольку власти пытаются справиться со нашествием постельных клопов в камерах заключенных», — говорится в публикации.

По данным издания, в тюрьме уже начали проводить дезинфекцию. Пока обработка затронула «небольшое число камер».

О проблеме стало известно после того, как одна из женщин увидела странные отметины на своей дочери. Вместе с ней она посещала тюрьму, где отбывает наказание отец девочки. Медики выяснили, что причиной отметин стали укусы клопов.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что в тюрьмах Великобритании фиксируются факты нашествия крыс и пауков. Газета The Independent писала, что в тюрьме Буллингдон в Оксфордшире заключенных кусали ядовитые пауки-вдовы, а в тюрьме Холлсли-Бэй в Саффолке заключенного укусила крыса, когда он сортировал мусор. В тюрьме Пентонвиль нашествие крыс было настолько сильным, что кухню пришлось временно закрыть в апреле 2024 года на три месяца.

Ранее в Британии тысячи досрочно освобожденных заключенных снова попали в тюрьмы.

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