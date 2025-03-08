Российский фельдшер «перестраховалась» и отдала мошенникам 1,4 млн рублей

В Кузбассе 65-летняя фельдшер решила перестраховаться и отдала мошенникам 1,4 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Медработнице позвонила неизвестная, которая назвалась «главным экономистом медучреждения» и сообщила, что женщине должен поступить важный звонок. После этого с пенсионеркой связался другой злоумышленник, который представился правоохранителем и убедил россиянку, что ее персональными данными якобы завладели мошенники.

Отмечается, что женщина знала о распространенной мошеннической схеме, но решила «перестраховаться». Она последовала всем дальнейшим инструкциям аферистов и перевела на их счета 1,4 млн рублей.

За помощью в правоохранительные органы обратился сын пострадавшей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее мошенники начали обманывать россиян по новой схеме с «кодом подтверждения».