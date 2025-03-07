Россиянин украл четыре пачки сливочного масла и избил продавца

В Астрахани мужчина украл из магазина четыре пачки масла и избил продавца, пытавшегося его остановить. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов города. Предварительно, мужчина с четырьмя пачками сливочного масла попытался покинуть торговую точку без оплаты, и сотрудник магазина попытался его остановить. Работник схватил злоумышленника за куртку и спросил, оплатил ли он товар, и в ответ вор несколько раз ударил мужчину. После этого агрессор покинул магазин.

После случившегося пострадавший обратился за помощью в правоохранительные органы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее подмосковные продавцы магазина избили ногами воровку сливочного масла.