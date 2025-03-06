Адвокат допустил блокировки криптокошельков после инцидента с биржей Garantex

Криптобиржи в России предпримут меры защиты активов своих инвесторов после ситуации с Garantex. В то же время не исключена блокировка криптокошельков россиян, заявил «Газете.Ru» эксперт по криптовалютам, адвокат, основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов.

«Для рядовых пользователей в России это, несомненно, будет иметь эффект. В первую очередь, это, конечно, сами пользователи биржи [Garantex], которые могут частично остаться без своих средств, поскольку ликвидности у биржи может не хватить, хоть мы надеемся и верим, что биржа решит этот вопрос. Что касается остальных рядовых пользователей, то им стоит учитывать, что представители Запада теоретически смогут, при желании, заблокировать кошельки у любых российских бирж или крупных обменников. Нет сомнений, что все остальные криптопроекты уже принимают меры к минимизации возможного ущерба», — сказал Лихунов.

Он выразил надежду на достижение договоренностей на уровне правительств России и США о прекращении блокировок американцами.

Криптобиржа Garantex 6 марта сообщила, что компания Tether заблокировала кошельки биржи с USDT на 2,5 млрд рублей.

USDT (Tether) — это криптовалюта-стейблкоин, привязанная к доллару США. Его основная задача — сохранять стабильность курса 1 USDT ≈ 1 USD. На сайте биржи Garantex приостановлена торговля по причине «технических работ». Биржа сообщила, что приостанавливает оказание всех услуг, включая вывод криптовалют, «на время, пока всей командой решает эту проблему».

Ранее был спрогнозирован курс доллара на следующую неделю.