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Петербургские школьники принудили семиклассницу к соитию и заставили отдать 2,5 млн рублей

Neva.Today: в Петербурге школьницу принудили к соитию и отдать 2,5 млн рублей
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Hryshchyshen Serhiiv/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге школьники принудили семиклассницу к соитию, а затем заставили ее отдать 2,5 млн рублей из сейфа отца. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел в Приморском районе. Восьмиклассник долго уговаривал семиклассницу отправить ему фото в белье, и в какой-то момент 14-летняя девочка согласилась. Затем он стал шантажировать школьницу тем, что разошлет это изображение ее родственникам и друзьям, если та с ним не переспит — испуганная девочка вновь согласилась.

Через какое-то время школьники перестали общаться, и тогда восьмиклассник разослал фотографию девочки в белье знакомым. Один из них учится в той же школе, что и героиня снимка, и в феврале 2025 года он стал требовать у семиклассницы 2,5 млн рублей, угрожая, что отправит фото ее родителям и выложит в интернет.

Школьница взяла у отца ключ от сейфа, достала оттуда необходимую сумму и отдала подростку, шантажировавшему ее. После этого травля с его стороны прекратилась.

Позже отец девочки заметил отсутствие ключа от сейфа и заподозрил дочь в причастности к его пропаже. Школьница во всем призналась родителю, и мужчина обратился в правоохранительные органы. Стражи порядка проводят проверку.

Ранее мужчина избивал и шантажировал супругу из-за размера приданого.

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