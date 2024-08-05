Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили о шпионаже РФ за базами подготовки бойцов ВСУ

The Times: РФ заподозрили в шпионаже за британскими базами с беспилотников

close
100%
Shutterstock

РФ заподозрили в шпионаже за британскими базами с беспилотников. Об этом пишет The Times.

По данным британских спецслужб, в РФ проявляют особое внимание к базам, где обучают 34 тыс. бойцов ВСУ, для сбора данных о которых используется подкуп. Обучение украинских солдат в Великобритании ведется по 35-дневному курсу, при этом опытные военные направляются на специализированные курсы для десантников и саперов.

До этого стало известно, что фокус британской разведки МИ-5 временно сместился на шпионов из Ирана, КНР и РФ из-за конфликта на Украине, растущего числа китайских агентов, действующих в Соединенном Королевстве, и предполагаемого использования Ираном организованной преступности для давления на политических оппонентов за рубежом.

При этом параллельно разведка продолжает борьбу с международным терроризмом.

Ранее в Польше «потеряли» осужденных за шпионаж в пользу России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами