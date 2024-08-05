В Британии заявили о шпионаже РФ за базами подготовки бойцов ВСУ

РФ заподозрили в шпионаже за британскими базами с беспилотников. Об этом пишет The Times.

По данным британских спецслужб, в РФ проявляют особое внимание к базам, где обучают 34 тыс. бойцов ВСУ, для сбора данных о которых используется подкуп. Обучение украинских солдат в Великобритании ведется по 35-дневному курсу, при этом опытные военные направляются на специализированные курсы для десантников и саперов.

До этого стало известно, что фокус британской разведки МИ-5 временно сместился на шпионов из Ирана, КНР и РФ из-за конфликта на Украине, растущего числа китайских агентов, действующих в Соединенном Королевстве, и предполагаемого использования Ираном организованной преступности для давления на политических оппонентов за рубежом.

При этом параллельно разведка продолжает борьбу с международным терроризмом.

Ранее в Польше «потеряли» осужденных за шпионаж в пользу России.