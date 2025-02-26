Россиянки, возвращавшиеся из отпуска в Таиланде, устроили в самолете шоу «18+»

Жительницы Екатеринбурга, возвращавшиеся из Таиланда рейсом авиакомпании Azur Air, напились и нарушали общественный порядок в самолете. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Три пассажирки перед посадкой на борт рейса ZF-2838 Azur Air из Паттайи приобрели в магазине беспошлинной торговли спиртное. После взлета компания переместилась на свободный ряд и начала употреблять алкоголь. Бортпроводники сделали шумным пассажиркам несколько замечаний, и те переместились на другие кресла. В этот момент к девушкам присоединился еще один пассажир.

После жалоб на отдыхающих других пассажиров капитан воздушного судна вынес всей четверке письменные предупреждения. Но это не сработало. Вместо того, чтобы успокоиться, одна из девушек и мужчина устроили, по информации канала, шоу «18+». Они вели себя непристойно: целовались и трогали друг друга.

Когда алкоголь, взятый на борт из магазина, закончился, компания попросила попутчиков купить им спиртное на борту, и продолжила пировать. Буйные пассажиры успокоились за два часа до посадки, так как уснули. По прибытии в Кольцово всех четверых встречал наряд полиции.

Ранее в Кольцово пара из Челябинска устроила дебош на борту самолета.