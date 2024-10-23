На Кубани любитель фотоохоты несколько часов дожидался спасателей на дереве

В Сочи любителю фотоохоты, который отправился на прогулку в лес, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как пояснили в ведомстве, ночью им поступил звонок от 34-летнего мужчины, который заблудился в лесу. Он рассказал, что отправился в лес Лазаревского района, чтобы сделать снимки реки Неожиданной. Фотограф двигался вдоль русла реки, используя навигатор. На обратном пути он решил пойти другой дорогой. В сумерках он вышел на грунтовую дорогу, но не смог понять, в какую сторону идти. После этого он позвонил в экстренные службы и попросил, чтобы его вывели из леса. Фотограф уточнил свои координаты и добавил, что будет ждать помощь на дереве, так как опасается диких животных.

«Спустя два часа спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили туриста в зарослях колючих кустарников», — рассказали в ведомстве.

Мужчину на служебном автомобиле довезли до города.

Ранее в Сочи туристка сорвалась в горах с десяти метров, ее эвакуировали спасатели МЧС.