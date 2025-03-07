Состояние мальчика, которому хаски разорвали лицо в Сочи, начало улучшаться. Об этом сообщили в ОДКБ Минздрава РФ, передает РИА Новости.

Специалисты медицинского учреждения отметили положительную динамику в состоянии девятилетнего ребенка. Глава Центра анестезиологии и реаниматологии Дмитрий Прометной сообщил, что у мальчика восстановилось сознание, он самостоятельно дышит.

Врачи продолжают проводить ребенку антибактериальную терапию и обработку ран. Его будут готовить к этапу реконструктивно-пластических операций.

До этого отца мальчика впервые с момента трагедии допустили к сыну. Он взял его за руки, и ребенок стал реагировать, махая руками.

Инцидент произошел в Сочи. Две домашние собаки породы хаски сорвались с цепи, набросились на ребенка и разорвали ему лицо. Позже выяснилось, что хозяин псов перед случившимся не кормил их десять дней.

Ранее на Камчатке девочку покусала привязанная к столбу собака.