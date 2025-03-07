«Разорвала ухо»: сибирячка напала на сотрудницу ателье после отказа в работе

В Новосибирске местная жительница напала на управляющую ателье после того, как ей отказали в работе. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на директора фирмы.

Инцидент произошел 27 февраля в бизнес-центре на проспекте Карла Маркса.

По словам руководителя предприятия, все началось 21 февраля, когда соискательница пришла на расширенное собеседование, где ей нужно было выполнить тестовое задание. Собеседница издания отметила, что претендовавшая на вакансию сибирячка не справилась с заданием так, как от нее ожидали, поэтому на стажировку ее не взяли.

Через несколько дней женщина вернулась в офис и потребовала, чтобы ей заплатили за два отработанных часа.

«Сначала она просила аудиенции в помещении, где у меня руководители сидят. Естественно, ей этого никто не позволил. Тогда она начала уходить и уже в коридоре вцепилась в ухо управляющей и разорвала его. Мы ей сказали, что поедем в полицию снимать данный факт», — рассказали директор фирмы.

На этом, по словам собеседницы издания, агрессор не остановилась: она плеснула какой-то жидкостью управляющей в лицо. После этого у женщины покраснела кожа и воспалились глаза.

После инцидента пострадавшая написала в полицию заявление. Однако, как утверждает руководитель предприятия, несостоявшаяся работница каждый день приходит к бизнес-центру и «пугает и так встревоженных сотрудников».

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