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Таксист и пассажир «показали искусство бесконтактного боя» и попали на видео в Подмосковье

В Мытищах на видео попала бесконтактная драка таксиста и пассажира
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Telegram-канал «дефолт сити»

В Подмосковном городе Мытищи произошел конфликт между таксистом и его пассажиром. Об этом сообщает Telegram-канал «Дефолт сити».

«В Мытищах двое мужчин — водитель такси и пассажир показали искусство бесконтактного боя. Взаимного урона зафиксировано не было, в поединке была объявлена небоевая ничья», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчины конфликтуют на пешеходном переходе. Каждый замахивается руками, но не ударяет своего оппонента, при этом один из мужчин подходит к автомобилю такси и пинает машину.

До этого сообщалось, что в Таганроге пассажир избил мужчину в автобусе и поругался с женщиной. Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как пассажир автобуса кричит и начинает драку с мужчиной. Злоумышленник наносит несколько ударов, в результате чего у пассажира идет кровь. Водитель останавливает транспорт и выходит в салон, чтобы сделать замечание нарушителю, но последний не реагирует.

Ранее дрифтер протаранил автомобиль и попал на видео.

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