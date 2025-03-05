Врач назвала главных врагов аллергиков в марте

Ольха является главным врагом аллергиков в начале весны, поскольку ее цветение начинается в конце февраля — начале марта. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова. Также, по ее словам, весенними аллергенами являются пыльца орешника и березы.

«Сезонное аллергическое заболевание, вызванное пыльцой растений, называется поллиноз. Иммунная система аллергика воспринимает пыльцу как раздражитель и отвечает на нее аллергическим воспалением. Симптомы этой болезни знакомы многим: заложенность носа, насморк, чихание, нарушение обоняния», — рассказала специалист.

Среди других симптомов могут быть покраснение глаз, кашель, удушье. Без лечения аллергия может привести к развитию бронхиальной астмы, предупредила она.

До этого Ермакова говорила, что лечение аллергии следует начинать за несколько месяцев до сезона цветения. Одним из эффективных методов, по ее словам, является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).

Она отметила, что АСИТ назначают пациентам с подтвержденной аллергией, когда выявленная чувствительность совпадает с клиническими симптомами.

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