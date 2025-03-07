В Испании и Италии по подозрению в терроризме задержаны 11 человек

Полиция Испании и Италии задержала 11 человек по делу о терроризме

В Испании и Италии задержали 11 человек по подозрению в причастности к террористической организации, призывавшей к насилию. Об этом сообщила испанская полиция, пишет РИА Новости.

«В ходе операции, которая была проведена в понедельник, 3 марта, были задержаны 11 человек: десять — рано утром в понедельник в Барселоне и ее пригородах, и еще одно задержание — в тот же день в Пьяченце (Италия)», — сообщили в полиции.

По данным следствия, группировка пользовалась зашифрованными каналами связи для пропаганды насилия, финансирования террористической деятельности и подготовки потенциальных целей для атак.

Среди задержанных оказалась женщина, которая была администратором закрытого чата, состоящего исключительно из женщин. Там обсуждались экстремистские идеи и возможные жертвы нападений.

До этого спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической организации, планировавших теракты в страны. По данным госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики, действия задержанных координировались со стороны зарубежных центров. Задержанные регулярно проводили встречи, на которых пропагандировали радикальную идеологию и собирали деньги на террористическую деятельность.

Установлено, что основной целью радикалов было совершение джихада против конституционного строя Киргизии, а также теракты в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов страны. У одного из задержанных изъяли видеоинструкцию по изготовлению взрывного устройства.

Ранее в Подмосковье пятерых россиян обвинили в подготовке теракта.