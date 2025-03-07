Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Испании и Италии по подозрению в терроризме задержаны 11 человек

Полиция Испании и Италии задержала 11 человек по делу о терроризме
close
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Испании и Италии задержали 11 человек по подозрению в причастности к террористической организации, призывавшей к насилию. Об этом сообщила испанская полиция, пишет РИА Новости.

«В ходе операции, которая была проведена в понедельник, 3 марта, были задержаны 11 человек: десять — рано утром в понедельник в Барселоне и ее пригородах, и еще одно задержание — в тот же день в Пьяченце (Италия)», — сообщили в полиции.

По данным следствия, группировка пользовалась зашифрованными каналами связи для пропаганды насилия, финансирования террористической деятельности и подготовки потенциальных целей для атак.

Среди задержанных оказалась женщина, которая была администратором закрытого чата, состоящего исключительно из женщин. Там обсуждались экстремистские идеи и возможные жертвы нападений.

До этого спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической организации, планировавших теракты в страны. По данным госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики, действия задержанных координировались со стороны зарубежных центров. Задержанные регулярно проводили встречи, на которых пропагандировали радикальную идеологию и собирали деньги на террористическую деятельность.

Установлено, что основной целью радикалов было совершение джихада против конституционного строя Киргизии, а также теракты в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов страны. У одного из задержанных изъяли видеоинструкцию по изготовлению взрывного устройства.

Ранее в Подмосковье пятерых россиян обвинили в подготовке теракта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами