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Взорвавшего банкомат в Москве мужчину арестовали

Суд арестовал 20-летнего обвиняемого в подрыве банкомата в Москве

Суд арестовал 20-летнего обвиняемого в подрыве банкомата в отделении Газпромбанка в торгово-развлекательном центре «Свиблово» на улице Снежной в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина признал вину.

По информации прокуратуры, обвиняемый зашел в помещение банка, подошел к банкомату, поджег фитиль петарды и поместил ее в купюроприемник, после чего скрылся. Злоумышленник признался, что хотел пройти платное обучение, для этого нужно было 200 тысяч рублей и он решил их украсть. Отмечается, что после взрыва он не вернулся за деньгами, так как «испугался».

Мужчину задержали 6 марта в его квартире на улице Енисейской. Установить его местонахождение помогли камеры видеонаблюдения.

В Газпромбанке сообщили «Газете.Ru», что пострадавших в результате инцидента нет. Клиентов отделения оперативно эвакуировали, деньги в банкоматах также не пострадали.

В конце 2024 года в Петербурге задержали 70-летнего местного жителя за поджоги нескольких банкоматов. По данным местных изданий, пожилой мужчина устроил пожар в отделениях на Тверской улице и проспекте Ленина. Он пытался устроить еще один поджог, но не смог. Предположительно он действовал по инструкции аферистов.

Ранее учительница подожгла отделение банка, поверив мошенникам.

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