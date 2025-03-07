В Одесской области поврежден энергообъект

В Одесской области Украины был поврежден шестой за 17 дней энергообъект ДТЭК

В Одесской области Украины был поврежден энергообъект украинского энергооператора ДТЭК. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Подчеркивается, что за 2,5 недели, или 17 дней, были повреждены шесть энергообъектов компании в регионе.

Перед этим подпольщик Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковске.

До этого информационный канал «Повернутые на войне» сообщал, что украинские источники пишут об атаке ВС РФ крылатыми ракетами «Калибр».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударах по лагерям ВСУ и технике НАТО под Киевом.