Эдгард Запашный раскритиковал артистов, молчавших в начале СВО

Народный артист России, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный раскритиковал коллег, которые не высказались публично в поддержку СВО на старте спецоперации. В интервью телеканалу «Царьград» он предположил, что вскоре такие артисты начнут оправдывать свое молчание, заявляя о «скрытой поддержке».

«Скоро эти «молчуны» начнут говорить, что все это время тайно поддерживали спецоперацию, но не хотели делать пиар на патриотизме. И это станет удобной «отмазкой» для определенной аудитории», — заявил Запашный.

По его мнению, чем ближе победа России, тем активнее будут те, кто ранее воздерживался от комментариев.

«Они начнут хвалить друг друга: «Молодцы, настоящие герои, не гнались за вниманием» — но это лицемерие. Настоящая поддержка требует смелости, особенно когда это непопулярно», — подчеркнул артист.

В декабре Запашный призвал Большой театр отдать деньги за «Щелкунчика» на СВО.

Ранее Артемий Лебедев заявил, что уехавшие артисты имеют право вернуться в РФ.