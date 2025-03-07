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Петербуржец шел с букетом поздравлять жену брата и получил два удара ножом

В Петербурге мужчину дважды ударили ножом, когда он шел поздравлять золовку
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Depositphotos

В Петербурге мужчина отправился поздравлять жену брата и попал в больницу. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Стрельницкой улице. По данным издания, родственник хотел поздравить золовку с 8 марта и шел к ней домой с букетом цветов.

В какой-то момент неизвестный ударил его ножом под лопатку и в грудь под сердцем. После этого нападавший сбежал, мужчина тем временем смог дойти до квартиры родственницы, но потерял сознание.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в больнице, информация о самочувствии не уточняется.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Хабаровском крае бабушка напала на годовалого внука с ножом. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла несколько ударов ребенку в шею, спасти его не удалось. Нападавшую приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее на Урале мужчина обиделся на жену и 52 раза прижег ее раскаленной клюкой.

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