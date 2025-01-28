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В Подмосковье 14-летнего зацепера ударило током на крыше электрички

В Подмосковье подросток получил удар током, забравшись на крышу электрички
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Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования подростка на железной дороге. Об этом сообщает западное межрегиональное СУ СК России на транспорте.

Инцидент произошел 26 января вблизи железнодорожной станции Ильинский погост. Подросток забрался на вагон электрички и получил сильный удар током.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на Горьковском направлении Московской железной дороги 16-летний юноша решил прокатиться на крыше электрички, он забрался на последний вагон, где получил удар током. Мальчику пытались помочь прохожие, а затем и сотрудники скорой помощи. Подростка сняли с крыши только на следующей станции, спасти его не удалось.

Ранее в Липецкой области пьяный подросток залез в трансформаторную будку и получил удар током.

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