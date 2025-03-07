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ФСБ выявила организатора финансирования терроризма в Томской области

ФСБ: в Томской области выявлен сборщик криптовалюты для террористов
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) вычислили предполагаемого организатора канала финансирования одной из международных террористических организаций. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным пресс-службы, подозреваемый собирал и переводил денежные средства на криптовалютный кошелек лицу, связанному с террористической организацией.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье об организации финансирования терроризма. По данной статье ему грозит пожизненное заключение.

На данный момент сотрудники ФСБ продолжают следственные действия для сбора доказательной базы по делу.

До этого в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали молодого человека, который призывал поджигать военкоматы и воинские части. По данным ведомства, 24-летний задержанный сам признался, что когда был в Грузии, то оставлял в соцсетях призывы закидывать военкоматы коктейлями Молотова. Фигуранту дела грозит до семи лет лишения свободы или крупный штраф.

Ранее россиянин попал под уголовное дело за призывы к уничтожению граждан.

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