Россияне ответили, какие подарки считают лучшими на 8 Марта

Половина россиян считают, что деньги являются лучшим подарком для женщин к 8 Марта. Это показал опрос, проведенный «Парламентской газетой» в преддверии Международного женского дня.

Еще более 23% респондентов отдали свой голос за традиционные цветы, 8% — за украшения. Почти 3% опрошенных выбрали парфюмерию, 1,8% — одежду. Чуть больше 14% участников опроса предпочли другие подарки.

При этом зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выразил уверенность, что деньги являются банальным подарком, который выбирают из-за недостатка фантазии.

«Для любой женщины самое главное — символичность подарка, внимание и забота. И здесь важно не подходить к выбору шаблонно. Хуже всего, когда дарят, как всем, то есть без души», — сказал Милонов.

В пресс-службе компании МТС «Газете.Ru» сообщили, что в преддверии Международного женского дня россияне проявили повышенный интерес к продукции Apple. Так, в первую неделю марта 2025 года продажи iPhone в России выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом февраля.

Ранее Карнавал, Волочкова и Гаврилина рассказали о лучших подарках на 8 Марта.