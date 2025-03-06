В Белоруссии задержали экстремиста с Украины

Белорусские пограничники задержали украинца, который следовал в РФ для осуществления экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики в своем Telegram-канале.

«Полоцкие пограничники в Верхнедвинском районе (Витебская область. — «Газета.Ru») задержали украинца за нарушение границы из Латвии в Беларусь. Также установлены и задержаны его подельники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники Полоцкого погранотряда получили информацию о готовящемся нарушении белорусской границы. После того, как мужчина преодолел латвийский заградзабор, за его передвижением начали следить. В населенном пункте Янино пограничники при силовой поддержке ОМОНа задержали мужчину вместе с его подельником. Позже в Новополоцке были задержаны еще двое пособников украинца, которые помогали ему нелегально попасть в РФ.

До этого на территории Республики Северная Осетия задержали украинца, подозреваемого в шпионаже. По данным пограничного управления ФСБ России, фигурантом уголовного дела стал 36-летний мужчина, который собирал и передавал украинским спецслужбам данные о расположении личного состава и техники Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Уточняется, что задержанный общался с украинскими спецслужбами через интернет-мессенджер.

Мужчину задержали при попытке пересечения границы в пункте пропуска «Верхний Ларс». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», максимальный срок по которой составляет 20 лет лишения свободы.

Ранее украинец вырвался от пограничников для побега в Венгрию.