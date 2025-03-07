Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент наградит мужчину, который спас заложницу в аэропорту Алма-Аты

Президент Токаев наградит мужчину, который спас заложницу в аэропорту Алма-Аты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наградить мужчину, который спас заложницу в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Tengrinews.kz».

По данным канала, казахстанский лидер отметил сноровку и смелость мужчины, который смог обезвредить преступника.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина предложил себя на место заложницы, и преступник, отпустив волосы девушки, взял в заложники мужчину. Позже герой ситуации перехватил у злоумышленника нож и повалил его на землю, после чего его задержали сотрудники оперативных служб воздушной гавани.

По данным Telegram-канала ORDA, инцидент произошел в терминале внутренних рейсов в 11:45 (09:45 мск). Агрессивный мужчина, выдававший себя за пассажира, напал на сотрудницу воздушной гавани при просьбе предъявить документы. На данный момент мужчину задержали, он находится в отделении полиции.

Другой случай произошел в США. 15-летний подросток устроил переполох в региональном аэропорту Тексарканы, Арканзас, ворвавшись на территорию с автоматом и пистолетом и потребовав предоставить ему самолет.

Ранее в Египте по обвинению в похищении человека задержали россиянина с поддельными документами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами