Президент наградит мужчину, который спас заложницу в аэропорту Алма-Аты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наградить мужчину, который спас заложницу в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Tengrinews.kz».

По данным канала, казахстанский лидер отметил сноровку и смелость мужчины, который смог обезвредить преступника.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина предложил себя на место заложницы, и преступник, отпустив волосы девушки, взял в заложники мужчину. Позже герой ситуации перехватил у злоумышленника нож и повалил его на землю, после чего его задержали сотрудники оперативных служб воздушной гавани.

По данным Telegram-канала ORDA, инцидент произошел в терминале внутренних рейсов в 11:45 (09:45 мск). Агрессивный мужчина, выдававший себя за пассажира, напал на сотрудницу воздушной гавани при просьбе предъявить документы. На данный момент мужчину задержали, он находится в отделении полиции.

Другой случай произошел в США. 15-летний подросток устроил переполох в региональном аэропорту Тексарканы, Арканзас, ворвавшись на территорию с автоматом и пистолетом и потребовав предоставить ему самолет.

Ранее в Египте по обвинению в похищении человека задержали россиянина с поддельными документами.