«Это клон»: глава «Сталин-центра» из Бора оценил задержание главы «Сталин-центра» из Барнаула

Задержание учредителя «Сталин-центра» в Барнауле Сергея Матасова, обвиняемого в мошенничестве, является обоснованным, потому что для его ареста нужно было постановление прокурора. Об этом «Газете.Ru» заявил основатель историко-культурного центра «Сталин-центр» в городе Бор Алексей Зоров. Он считает, что единственный настоящий «Сталин-центр» — в Нижегородской области, учреждение в Барнауле — «клон».

«Главный основатель [Сталин]-центра, историко-культурного центра — Зоров Алексей Юрьевич. Ну, чтобы поставить точки над i. Просто «Коммунисты России» воспользовались и сделали клон «Сталин-центра» в Барнауле. От вас я только узнал, что задержали Сергея Матасова. В этом должны разобраться следственные органы. Я вам оценку никакую не дам. Если, например, его задержали, то были основания какие-то, потому что он еще являлся депутатом Алтайского края, как я понимаю, а это спецсубъект. Чтобы произвести его арест, это должно быть постановление прокурора Алтайского края, чтобы его задержали и поместили в следственный изолятор или еще куда-то, потому что он является спецсубъектом как депутат», — сказал Зотов.

Зоров уточнил, что «Сталин-центр» Матасова не был структурным подразделением «настоящего «Сталин-центра»».

«Если бы он был в структурном подразделении «Сталин-центра», который в 2020 году был озвучен в России, когда был поставлен первый большой памятник Сталина на Бору, то он в никакое структурное подразделение «Сталин-центра», настоящего «Сталин-центра», не входит. Суд даст правовую оценку, следствие, суд, и тогда там будет решено все это. Про Матасова я не знаю. Честно сказать, когда мне предлагали, сейчас сентябрьские выборы были, стать депутатом, я отказался вообще от всякого депутатства. Хоть я член КПРФ, я отказался от выборов, потому что для меня, как для руководителя, самое главное — это построить «Сталин-центр», чтобы люди приходили, знали о нашей советской истории, о Великой Отечественной войне, о первых пятилетках, которые отстроили страну до войны, после войны и о тех людях, которые были тогда с улыбкой, счастливыми лицами, без фотошопа», — заключил он.

7 марта стало известно, что главу «Сталин-центра» в Барнауле и лидера фракции «Коммунисты России» в заксобрании Алтайского края Сергея Матасова задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Матасов устраивал на должности помощников своих родственников, получал за них зарплаты, пока они не работали, и таким образом похитил из бюджета 3,2 млн рублей.

До этого в Telegram-канале барнаульского «Сталин-центра» появилось сообщение о том, что с 6 марта учреждение «закрывается на кратковременную реконструкцию, связанную с обновлением экспозиции».

Ранее в «Сталин-центре» провели утренник, на который пришел Бармалей-либерал.