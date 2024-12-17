«Покреативили»: в барнаульском «Сталин-центре» назвали Бармалея-либерала новой бабайкой

Либерал-бармалей, который пришел на детский утренник в барнаульском «Сталин-центре», — это новый «бабайка». Так появление персонажа объяснил председатель совета «Сталин-центра» Сергей Матасов. По его словам, изначально это был пират Джек Воробей, но на одном из мероприятий организаторы решили «покреативить».

«У нас было два утренника. Один утренник прошел — там был капитан Джек Воробей, который немножко пакостил, как пират. На втором утреннике, который больше был для детей активистов «Сталин-центра», членов совета, мы решили немножечко покреативить. Как раз на тему Бармалея-либерала, которого дети прогнали с утренника, прогнали из «Сталин-центра». У нас дети узнали, что есть другая бабайка — такой Бармалей-либерал, который ходит и портит праздники. Поэтому в таком ключе и провели», — объяснил Матасов.

По его словам, детские утренники не носили политического подтекста. На мероприятиях дети украшали елку, встречали Деда Мороза и получали подарки.

«Это новогодняя акция, она не политическая, не политизированная от слова совсем. Направлена именно на детей и на украшение елки. У нас стоит сталинская елка. До середины декабря дети делали своими руками игрушки и украшали елку. Потому что в сталинское время, в советское время, когда празднование Нового года началось, своими руками делали игрушки и украшали. Все детишки, кто своими ручками сделал елочные игрушки, получили новогодние подарки. Так как детей было много, мы решили разбить их на группы. В несколько этапов утренник этот и провели. Был мастер-класс, детишки своими руками еще доделывали [игрушки], когда пришли сюда. Естественно, развлекательная программа — Снегурочка, Дед Мороз и Бармалей», — заключил он.

До этого стало известно, что в Барнауле провели «Сталинскую елку» для детей. В анонсе праздника организаторы обещали участникам «перенестись в эпоху правления И.В. Сталина» и познакомиться с новогодними традициями 1930–1950-х годов. Главным отрицательным персонажем на празднике стал Бармалей-либерал. По сценарию его прогоняли Дед Мороз, Снегурочка и участники праздника.

Ранее сообщалось, что в Чувашии представители КПРФ без согласования установили бюст Сталина.