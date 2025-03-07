Стало известно о состоянии попавшего в больницу президента Южной Осетии

Состояние президента Южной Осетии Алана Гаглоева на данный момент удовлетворительное, гипертонический криз удалось купировать. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь президента Наталья Босикова, пишет ТАСС.

«По информации главного врача республиканской клинической больницы (РКБ) города Владикавказа Астана Митциева, президенту Алану Эдуардовичу Гаглоеву было проведено клинико-диагностическое обследование», — поделилась она подробностями.

Также Босикова рассказала, что за ночь и до утра болевого синдрома у президента не было, а артериальное давление не повышалось. С утра Гаглоеву сделали эхокардиографию сердца, изменений не выявлено.

Президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали 6 марта. Его доставили в больницу Владикавказа с подозрением на инсульт.

По данным источника, президенту стало плохо еще днем. Его госпитализировали врачи скорой помощи, Гаглоева положили в отделение кардиологии РКБ. Уточняется, что на момент госпитализации он находился в сознании. К нему в больницу прибыл президент Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее Меняйло оценил идею объединения Северной Осетии с Южной.