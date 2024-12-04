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Меняйло оценил идею объединения Северной Осетии с Южной

Меняйло об объединении Северной и Южной Осетии: это полномочия МИД

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в интервью RTVI прокомментировал идею объединения республики с Южной Осетией.

«Есть государство Южная Осетия, есть Россия. Это два государства. Поэтому, как глава региона, я не занимаюсь внешней политикой и всем остальным», — сказал Меняйло.

По его словам, это входит в полномочия министерства иностранных дел, президента РФ и главы Южной Осетии.

В 2022 году власти Южной Осетии решили провести в республике референдум о присоединении к России. Ожидалось, что после этого регион может объединиться с Северной Осетией. Меняйло тогда поддержал идею объединения двух республик. Представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о референдуме в стране, заявил, что Москва не будет предпринимать каких-либо шагов по присоединению республики.

Однако позднее новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев отменил указ о проведении референдума из-за якобы «неопределенности правовых последствий вопроса».

Ранее в МИД РФ исключили пересмотр признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

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