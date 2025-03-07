Врач рассказала, как и в каких количествах нужно пить кофе

Любителям кофе лучше делать выбор в пользу зернового, так как он более полезен. Здоровому человеку в день можно выпивать не более 100 миллилитров напитка, при этом следует учитывать, что сочетается он не со всеми продуктами, рассказала НСН врач-диетолог Анна Белоусова.

Растворимый кофе — это суррогат, от которого у женщин повышается вероятность целлюлита, отметила врач. Что касается вреда кофе на голодный желудок, то в случае, если человек ничем не болеет, то начинать день с этого напитка можно — вреда не будет. А вот при гастрите и язвенной болезни пить кофе натощак не рекомендуется.

Важно учитывать, что кофеин препятствует усвоению кальция. Например, если есть богатые кальцием продукты — сыр, творог, и запивать кофе, то усваиваться кальций будет плохо. В перспективе это может быть опасно для людей, подверженных риску остеопороза.

«В этой связи женщинам бальзаковского возраста, которые входят в период менопаузы и оказываются подвержены риску остеопороза, очень важно иметь нормальное усвоение кальция», — подчеркнула врач.

Здоровому человеку рекомендуется выпивать не более 100 миллилитров чистого зернового кофе и строго в первой половине дня. Если после кофе учащается пульс, повышается давление, значит человек имеет чувствительную к кофеину сердечно-сосудистую систему — в этом случае лучше заменить кофе на цикорий или кофе без кофеина, заключила Белоусова.

До этого лондонский терапевт и уролог Масарат Джилани рассказала, что с возрастом многие люди могут испытывать неприятные ощущения после употребления кофе из-за способности кофеина раздражать слизистую оболочку тонкой кишки. Аналогичным образом кофе воздействует на стенки мочевого пузыря, что провоцирует более частое мочеиспускание. Чтобы уменьшить интенсивность неприятных симптомов, рекомендуется не пить кофе натощак и сразу после пробуждения, а также обратить внимание на вариант этого напитка без кофеина.

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