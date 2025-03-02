Врач рассказала, у кого кофе может вызвать изжогу

С возрастом многие люди могут испытывать неприятные ощущения после употребления кофе из-за способности кофеина раздражать слизистую оболочку тонкой кишки. Об этом изданию Daily Mirror рассказала лондонский терапевт и уролог Масарат Джилани.

Врач объяснила, что кофеин, как горькое соединение, активирует вкусовые рецепторы горечи в желудочно-кишечном тракте, что приводит к жжению и возникновению кислого вкуса во рту. При этом изжога чаще всего возникает с возрастом. Такой неприятный симптом может появиться даже у тех, кто ранее с ним не сталкивался. Аналогичным образом кофе воздействует на стенки мочевого пузыря, что провоцирует более частое мочеиспускание.

Чтобы уменьшить интенсивность неприятных симптомов, Джилани посоветовала не пить кофе натощак и сразу после пробуждения. Также она порекомендовала обратить внимание на вариант этого напитка без кофеина.

Доктор Джилани добавила, что организм каждого человека воспринимает кофе по-разному. Некоторые люди чувствуют себя хорошо после пяти чашек в день, в то время как другие могут потреблять только одну или две.

Ранее были названы случаи, когда кофе может быть опасным для здоровья.