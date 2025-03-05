В Госархиве рассказали, планируется ли допэкспертиза по фрагментам черепа Гитлера

Дополнительной экспертизы по фрагменту черепа Адольфа Гитлера, который хранится в фондах Государственного архива РФ, не планируется. Об этом рассказала директор Госархива РФ Лариса Роговая в беседе с ТАСС.

По ее словам, экспертизу провели специалисты из Франции, которые, уточнила Роговая, доказали подлинность. В связи с этим дополнительных исследований пока не назначают.

Директор Госархива отметила, что в организацию постоянно обращаются журналисты, в том числе из зарубежных изданий, и предлагают провести дополнительные экспертизы. Корреспондентов, как сообщается, отправляют в Следком, где для этого есть необходимые лаборатории.

Вместе с тем, по словам руководителя Госархива, существует проблема с наличием генетического материала.

«Фрагмент является вещественным доказательством к делу «МИФ», которое у нас хранится в шести томах. Это второе расследование, которое началось в феврале 1946 года по инициативе министра внутренних дел СССР Сергея Круглова», — сказала Роговая.

Правоохранители вели следствие два года, материалы собрали в шесть томов, в них содержатся, в том числе, протоколы допросов лиц из ближайшего окружения Гитлера.

Ранее Госархив опубликовал полный текст доклада о первом выходе в открытый космос.