В Волгограде школьников заставили извиняться на камеру из-за конфликта с педагогом

V1: в Волгограде подростков заставили извиняться за съемку конфликта с учителем

В Волгограде школьники засняли видео с педагогом и позже записали ролик с извинениями. Об этом сообщает V1.ru.

Инцидент произошел в школе Тракторозаводского района. По словам учеников, учительница химии якобы отобрала телефон у их одноклассника и отнесла в отдельный кабинет. Молодой человек хотел его забрать, но получил толчок.

В администрации Волгограда заявили, что педагог не раз делала школьнику замечания, но он их игнорировал, поэтому она забрала устройство и разрешила забрать после урока, однако ученик сразу же пошел за телефоном.

По словам администрации школы, рукоприкладства со стороны учителя не было. После произошедшего в учреждении провели внеплановое родительское собрание.

По данным издания, после инцидента подростка и девушек, которые записали видео, заставили извиниться на камеру.

«После родительского собрания они прислали ролик, на котором просят прощения под диктовку человека за кадром», – сообщается в публикации.

Давали ли родители разрешение на съемку видео, неизвестно.

Ранее в Салехарде родители учеников пожаловались на учителя-блогера из-за видео в TikTok.