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В Салехарде родители учеников пожаловались на учителя-блогера из-за видео в TikTok

На учителя из Салехарда пожаловались родители из-за его аккаунта в TikTok
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Shutterstock

На Салехарде родители школьников потребовали запретить учителю-блогеру выкладывать ролики в соцсетях. Об этом они рассказали URA.RU.

Речь идет об Иване Гордиенко, который работает учителем физкультуры в Обдорской гимназии.

Молодой педагог снимает видео для TikTok во время уроков, но, по мнению родителей, не может выкладывать такие ролики в своих соцсетях. Они считают, что с молодым физруком необходимо провести беседу.

В департаменте образования Салехарда сообщили, что официальных жалоб на учителя физкультуры пока не поступало.

Ранее в Подмосковье пятиклассники попали в больницу, повторив опасный тренд из TikTok.

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