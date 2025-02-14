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Диетолог перечислила продукты для снижения уровня холестерина

Диетолог Писарева: каши, овощи, фрукты, орехи и жирная рыба снижают холестерин
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Каши, овощи, фрукты, орехи, растительные масла и жирная рыба снижают уровень холестерина в крови. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с телеканалом «Москва 24».

Снижению уровня холестерина способствуют продукты, богатые клетчаткой и пищевыми волокнами, отметила она.

«Также можно употреблять различные богатые клетчаткой каши. Овсяную, гречневую, отруби – то есть любые цельнозерновые», – сказала диетолог.

По ее словам, у людей с высоким содержанием в крови этого вещества обязательно должны быть в рационе полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3. Их можно получить из растительных масел, орехов, авокадо и жирной рыбы (лососевые, скумбрия). Писарева посоветовала есть рыбу не менее двух-трех раз в неделю.

Для снижения холестерина врач также может назначить биологически активные добавки с содержанием омега-3 или лекарственные препараты, добавила нутрициолог.

Ученые из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии установили, что окисление холестерина вызывает воспаление и старение клеток мозга, а также играет ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера.

Ранее фитнес-блогер съел 1000 куриных яиц за месяц и рассказал, что изменилось в его теле.

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