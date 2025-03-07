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Одну из улиц в Люблине залило кипятком

360.ru: в Люблине залило кипятком улицу из-за прорыва трубы
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Depositphotos

В районе Люблино прорвало трубу с горячей водой, в результате чего кипятком залило Новороссийскую улицу. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

Происшествие случилось около дома №10. Один из автомобилей застрял на месте инцидента после того, как одним колесом наехал на люк. Уточняется, что пострадавших и заблокированных нет, на место ЧП выехали городские службы.

До этого в Санкт-Петербурге улицу Маршала Захарова залило кипятком из-за аварии. Из-за прорыва трубы с кипятком всю территорию заволокло паром, который сильно ухудшил видимость.

Ранее центр Иркутска залило кипятком, люди оказались в ловушке из-за замурованных льдом дверей.

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