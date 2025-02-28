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В Минздраве подтвердили кишечную инфекцию у 70 пациентов центра медицинской реабилитации

Минздрав Якутии: в центре медреабилитации у 70 пациентов нашли кишечную инфекцию
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Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

В республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины в Якутии у 70 человек выявили признаки кишечной инфекции. В их числе 21 ребенок, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале.

«В министерство здравоохранения республики из ГАУ Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины» 28 февраля поступила информация о выявлении 70 пациентов с симптомами кишечной инфекции, из которых 21 ребенок», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время врачи-инфекционисты проводят осмотр больных. Как уточнили в Минздраве, предварительной причиной возникновения кишечной инфекции является пищевое отравление некачественной едой в центре реабилитации.

Управление Роспотребнадзора по республике проводит эпидемиологическое расследование. Также к выяснению обстоятельств случившегося подключились прокуратура и СК РФ по региону.

До этого россиянам рассказали о главных симптомах кишечной инфекции. В их числе диарея и лихорадка, которые могут привести к опасному уровню обезвоживания организма. По этой причине при заражении надо пить как можно больше жидкости с электролитами, например, минералку или чай с сахаром. Также в лечении обязательно используются адсорбенты, которые выводят токсины из организма.

Ранее врач объяснила россиянам, как не подхватить гепатит через фрукты.

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