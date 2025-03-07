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Медики не спасли уфимку после пластической операции

Mash: в Уфе женщина не выжила после пластической операции
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Freepik

В Уфе женщина сделала пластическую операцию и не выдержала последствий. Об этом сообщает Mash Batash.

По данным Telegram-канала, женщина хотела «подтянуть живот» у главврача местной клиники, за процедуру она заплатила 136 тысяч рублей. Однако спустя два дня состояние пациентки ухудшилось, у нее выявили тромбоэмболию легочной артерии, пострадавшая не выжила.

Позже выяснилось, что женщине не дали нужные лекарства. До операции пациентам назначают медикаменты, которые снижают риск появления тромбов. Такие лекарства нужно пить за двое суток до манипуляции, но их назначили уже после вмешательства.

После инцидента семья женщины обратилась в суд, по его решению муж и дочь пациентки получили по миллиону рублей компенсации. Главврач ушел со своего поста. В медучреждении ситуацию не прокомментировали.

До этого в Турции медикам не удалось спасти женщину, которой во время эндоскопии прокололи двенадцатиперстную кишку. Чтобы исправить ситуацию, пациентке сделали операцию, но это не помогло.

Ранее британка сделала пластическую операцию в Турции и пожаловалась, что после вмешательства не может закрыть глаза.

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