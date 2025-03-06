Российский пенсионер поверил мошенникам и лишился 1,4 млн рублей

В Краснодаре 75-летний мужчина обогатил аферистов на 1,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на городскую полицию сообщает «Утренний юг».

Неизвестные связались с пожилым мужчиной и предложили ему быстрый заработок на бирже. Россиянин поверил аферистам и согласился включить злоумышленникам демонстрацию экрана, подтвердив сопряжение с другим устройством.

Тогда мошенники перевели на свои счета со сберегательного счета пенсионера 1,4 млн рублей. Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился за помощью в правоохранительные органы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее мошенники обманули школьницу под предлогом проверки данных перед ОГЭ.