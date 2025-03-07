Олимпийский сноубордист из Канады вошел в список 10 самых разыскиваемых ФБР преступников

Бывший олимпийский сноубордист Райан Веддинг вошел в топ-10 самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований (ФБР) США преступников за организацию международной сети торговли наркотиками. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

По информации канала, Веддинг был организатором транснациональной операции по незаконному обороту наркотиков, в рамках которой из Колумбии через границу с Мексикой в США и Канаду регулярно переправлялись партии запрещенных веществ.

ФБР предполагает, что Веддинг находится на территории Мексики и его стоит считать «вооруженным и опасным».

Кроме того, государственный департамент предлагает вознаграждение в размере $10 млн (около 815 млн рублей) за любую информацию, которая поможет следствию , а ФБР, в свою очередь, предлагает дополнительно $50 тыс. (около 4 млн рублей) за данные, которые приведут к его задержанию, аресту и экстрадиции.

В конце февраля ФБР нашло виновных в краже $1,5 млрд у криптовалютной биржи Bybit. По версии американской спецслужбы, за это несет ответственность Северная Корея.

Ранее главу отделения ФБР Нью-Йорка вынудили подать в отставку после критики Трампа.