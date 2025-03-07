В Госдуме рассказали, какой должна быть зарплата полицейских

Зарплаты полицейских должны позволять им содержать свои семьи. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Уровень зарплат у полицейских должен быть такой, чтобы они могли обеспечивать свои семьи всем необходимым. И не задумывались, как еще подзаработать. Таким образом мы убираем коррупционную составляющую», — сказал парламентарий.

Выборный добавил, что хороший уровень зарплаты у полицейских позволит повысить престиж профессии и обеспечит рост общественного доверия. Депутат отметил, что особенно уязвимой категорией становятся участковые и сотрудники патрульно-постовой службы, чья работа сопряжена с повышенными рисками.

5 марта министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что за последний год из ведомства уволился каждый второй опытный участковый. По словам главы МВД, количество вакантных должностей в министерстве увеличилось до 172 тысяч.

Ранее депутат Госдумы объяснил, почему россияне не идут работать в полицию.