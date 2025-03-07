Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, какой должна быть зарплата полицейских

Депутат Выборный: зарплата полицейских должна позволять им содержать семьи
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Зарплаты полицейских должны позволять им содержать свои семьи. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Уровень зарплат у полицейских должен быть такой, чтобы они могли обеспечивать свои семьи всем необходимым. И не задумывались, как еще подзаработать. Таким образом мы убираем коррупционную составляющую», — сказал парламентарий.

Выборный добавил, что хороший уровень зарплаты у полицейских позволит повысить престиж профессии и обеспечит рост общественного доверия. Депутат отметил, что особенно уязвимой категорией становятся участковые и сотрудники патрульно-постовой службы, чья работа сопряжена с повышенными рисками.

5 марта министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что за последний год из ведомства уволился каждый второй опытный участковый. По словам главы МВД, количество вакантных должностей в министерстве увеличилось до 172 тысяч.

Ранее депутат Госдумы объяснил, почему россияне не идут работать в полицию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами