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Депутат Госдумы объяснил, почему россияне не идут работать в полицию

Депутат Старшинов заявил, что полицейские получают меньше доставщиков пиццы
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Россияне не хотят идти работать в полицию из-за ограничений, уровня зарплат и ненужного бумаготворчества. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов. По его словам, условные доставщики пиццы получают другие зарплаты и «ни за что не отвечают».

«Странная картина, когда участковый или оперуполномоченный уголовного розыска, к примеру, в Москве получает 70-80 тыс. рублей в месяц, а условный доставщик пиццы на велосипеде — в два раза больше. Необходимо снять ненужные ограничения, повысить уровень заработной платы, избавиться от формализма в работе, от огромного количества бумаготворчества, которое совершенно никому не нужно», – сказал он.

Депутат добавил, что не стоит привлекать к работе в МВД иностранцев и людей без образования, пока не решатся проблемы с зарплатой, ограничениями и формализмом в работе.

«Вопрос с наймом иностранцев в органы внутренних дел без решения выше обозначенных проблем считаю преждевременным», – пояснил он.

5 марта министр внутренних дел (МВД) России Владимир Колокольцев заявил, что за последний год из ведомства уволился каждый второй опытный участковый. По его словам, количество вакантных должностей в министерстве увеличилось до 172 тысяч.
В 2024 году Колокольцев отмечал, что нехватка участковых в регионах связана с низкими зарплатами, а проблема увеличения размера оплаты труда «упирается в недофинансирование». Он подчеркивал, что Минфин выделяет деньги по минимальным надбавочным ставкам.

Ранее в МВД заявили об остром дефиците участковых в Петербурге.

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