Россияне не готовы просить о повышении зарплаты из-за кадрового голода

Почти половина — 45% — россиян не считают уместным по собственной инициативе просить повышения зарплаты у работодателя, несмотря на текущую ситуацию на рынке труда. О том, как российский менталитет отражается на трудовых отношениях и почему лучше строить карьеру в одной компании, а не переходить с места на место ради небольшой выгоды, рассказала HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак.

На первый вопрос исследования NC Logistic: «Как часто следует просить у работодателя повышения зарплаты?» — 14% ответили, что допустимо говорить об этом 1 раз в квартал, 8% выбрали вариант «1 раз в 2 года», 7% — «1 раз в 3 года», 26% — «1 раз в год». При этом 45% опрошенных уверены, что сотрудник в принципе не должен требовать повышения зарплаты у своего работодателя.

Полученные данные говорят о том, что новости о кадровом голоде не являются аргументом в пользу разговора о повышении зарплаты. Большинство по-прежнему предпочитает не обсуждать финансовую тему с руководством. Это можно объяснить сложной иерархической структурой, которая свойственна российским компаниям, где в коммуникации между топ-менеджерами и рядовыми сотрудниками требуется держать дистанцию.

«В нашей стране сохраняется консервативный взгляд на вопрос повышения заработной платы. Такая позиция — это не просто особенность характера, а отражение глубоко укоренившегося менталитета. Вместо того чтобы ждать инициативы от подчиненных, руководство должно само проявлять заботу о сотрудниках, в том числе в финансовых вопросах. Люди, получающие меньше, чем они заслуживают, теряют мотивацию, испытывают стресс, сталкиваются с выгоранием, что в итоге негативно влияет на их производительность и качество работы. Внедрение программ поддержки, создание условий для карьерного роста, индексация зарплаты — все это не только повышает лояльность сотрудников, но и способствует росту продуктивности», — отметила Пак.

Следующий вопрос помог определить, как россияне планируют улучшить условия труда в этом году. 15% респондентов сказали, что попросят повышения на текущем месте работы, 36% постараются найти новую работу, где зарплата будет больше. 49% опрошенных довольны своим положением, поэтому не собираются ничего менять в обозримом будущем.

«Треть россиян считают, что для ощутимого повышения дохода требуется сменить место работы. Подобная тактика далеко не всегда оправдана. Переход в другую компанию за незначительным увеличением зарплаты может обернуться стрессом, сложностями адаптации и риском не справиться с новыми обязанностями. В то же время в текущей компании, проявляя вовлеченность и инициативу, сотрудник может добиться признания и роста. Этот тезис подтвердили результаты опроса. Более 65% респондентов предпочитают стабильность и проявляют приверженность компании, в которой они работают, чтобы добиться признания и карьерного роста. Учитывая наши реалии, стабильность и постепенное развитие внутри компании часто оказываются более выгодными, чем постоянные поиски нового места работы. Следует отметить, что в условиях кадрового голода работодатели стали активнее использовать все доступные способы удержания персонала. Успешные компании всегда поддерживали и продолжают поддерживать своих сотрудников, предоставляя возможности для карьерного роста», — резюмировала Пак.

Исследование показало, что кадровый голод не стал использоваться как предлог для разговора о повышении зарплаты. Чтобы улучшить свое финансовое положение, работникам следует проявлять активность, показывать достойные результаты и ответственно относиться к выполнению рабочих задач. Компании, в свою очередь, должны внедрять программы поддержки и предоставлять возможности для профессионального роста. При текущей нехватке кадров бизнесу выгоднее удерживать ценных сотрудников, чем искать новых.

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