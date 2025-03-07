Россиянки на 8 Марта не хотят убираться и видеть пьяных мужчин

Уборка и пьяные мужчины пугают почти половину россиянок на 8 Марта. Это показало исследование компании Mainsgroup, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На отношение к празднику, вероятно, влияют негативные моменты, которые связаны у женщин с этим днем. Так, почти каждая третья (31%) ответила, что столкнулась с отсутствием цветов в качестве подарка. Примерно столько же россиянок (30%) оказались недовольны необходимостью заниматься в этот день большим количеством домашних дел: уборкой и готовкой. Немало и тех, кто на 8 Марта остался без подарка: с этим столкнулись 27% опрошенных. Каждая четвертая (25%) получила ненужный подарок.

Довольно значительная доля россиянок в числе неприятных моментов, связанных с праздником, отметила необходимость посещать скучные корпоративы (24%). 18% ответивших было неприятно сталкиваться с пьяными мужчинами, а 12% не устроило качество и красота букета. При этом треть опрошенных (33%) выразили готовность застраховаться от неприятных моментов, если бы страховка стоила до 100 рублей. В случае наступления страхового случая дамы рассчитывают на сумму возмещения от 20 000 до 50 000 рублей и выше.

Тем не менее в день 8 Марта женщины все так же ждут цветы и подарки. Среди желанных презентов большинство (40%) отметило ювелирные украшения.

На втором по популярности месте оказались билеты в театр, на концерт, в кино и другие мероприятия — такой подарок хотела бы получить каждая третья женщина (33%). 29% предпочли бы одежду и аксессуары, еще 22% были бы рады съедобному набору в виде сладостей, коллекционного чая и т.д. Со сладкими наборами почти вровень конкурирует полис ДМС со стоматологией на год — его желали бы получить 21% ответивших женщин. Бытовую технику и подарки-впечатления (мастер-классы, экскурсии, путешествия) выбрали по 19% опрошенных, массаж — 17%, сертификат в онлайн-магазин косметики — 6%, абонемент в спортзал — 3%.

Помимо подарков россиянок порадует и долгожданный приход весеннего тепла. Более половины ответивших ждут наступления весны (60%), среди них большинство — с огромным нетерпением. Каждая четвертая женщина (25%) оказалась равнодушна, выбрав вариант ответа «мне все равно, когда придет весна». Только 9% не любят это время года, поэтому не ждут его. Застраховаться от позднего прихода весны пожелали 24% женщин, при этом, в отличие от страховки за ненужные подарки, их устроила бы и самая скромная компенсация — до 20 000 рублей.

Ранее выяснилось, что россиянкам больше не нужны цветы на 8 Марта.