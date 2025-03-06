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Судимую петербурженку поймали с 60 свертками с наркотиками

В Петербурге поймали судимую женщину с 60 свертками с наркотиками
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Shutterstock

В Петербурге полицейские поймали 41-летнюю женщину, у которой нашли 60 свертков с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимую местную жительницу. У женщины обнаружили 60 черных свертков общей массой в 12 граммов. По результатам экспертизы стало ясно, что внутри них находится синтетический психостимулятор «Α-PVP».

В квартире, которую арендовала петербурженка, нашли еще полкило наркотика, а также посуду для их изготовления и электронные весы. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков. В данный момент россиянка задержана. Стражи порядка продолжают расследование.

Ранее россиянка пыталась пронести внутри себя наркотики мужу в колонию и сама получила срок.

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